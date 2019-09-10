с чего всё началось

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Политика Богдан примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха в Сен-Тропе.

Политика Росгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о бойцах Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.

Происшествия В Петербурге задержан грабитель, укравший сумку с пенсией у старушки 9 сентября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестный отобрал у нее сумку с деньгами и наручные часы.

Хоккей Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Политика Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.

Экономика Заемщики поправили кредитный индекс Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.

Происшествия Под Нижним Новгородом на промышленном складе произошёл крупный пожар В Богородском районе Нижегородской области на складе горюче-смазочных материалов произошёл сильный пожар.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Кино Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино» Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.

Политика В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Кино Исполнитель роли Пеннивайза придумал концепцию третьей части «Оно» Книга заканчивается на том же месте, где завершился и второй фильм, так что это последняя глава истории.

Кино Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).

Политика Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.

Здоровье Гериатрический центр откроется в Псковской области В 2020 году в Псковской области появятся специализированный гериатрический центр, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Футбол Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

Авто Новый спортивный универсал Lada Vesta SW Sport заметили на тестах Отечественная компания АвтоВАЗ снова занялась подготовкой к выпуску спортивной модификации универсала Vesta SW.

Армия и оружие Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).

Театры Фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве Юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль DanceInversion откроется во вторник вечером постановкой "Весна священная" на сцене Государственного академического Большого театра.

Политика Кандидаты от оппозиции получили 20 мест из 45 в Мосгордуме Александр Кынев отметил, что партия «Яблоко» в Москве достигла самого высокого результата за свою историю, остальные оппозиционные силы также получили высокие показатели.