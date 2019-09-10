с чего всё началось

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Финансы Эксперт предсказал доллар по 30 рублей Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Политика Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Здоровье Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».

Общество Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.

Гаджеты Компания Apple презентовала новый iPad Компания Apple на презентации в калифорнийском Театре имени Стива Джобса представила новый iPad, ставший представителем седьмого поколения планшетов.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

Футбол Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.

Политика Медведчук назвал закон об импичменте президента на Украине пиар-ходом Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что закон об импичменте президента на Украине, который приняла Верховная рада во вторник, нужен только новым властям страны в качестве пиар-хода.

Финансы В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».

Экономика Ход крылом: благодаря вертолетам ФТС выявила вдвое больше санкционки Запретить нельзя разрешить С начала действия режима продовольственного эмбарго мобильные группы Федеральной таможенной службы выявили почти 200 тыс. т запрещенных товаров (непосредственно санкционка и продукты санкционного перечня с неизвестной страной происхождения).

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.

Авто Rolls-Royce представил спецверсии Wraith для России Знаменитое «звездное небо» на потолке Wraith впервые засияло оранжевыми, зелеными и лиловыми лампами.

Политика Делегация из США приехала с визитом в Крым "Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине", – рассказал Горбачев.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Наука Заикнемся о мышах Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.

Космос Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Гаджеты Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9 Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.