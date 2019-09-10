с чего всё началось

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Происшествия Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.

Гаджеты Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5 Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.

Здоровье Медики рассказали, как жить с аллергией на куриные яйца Медики предупреждают: при аллергии на куриные яйца нередко развивается перекрестная аллергия, при которой негативные реакции проявляются в ответ на употребление куриного мяса, а также яиц других птиц.

Политика В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.

Футбол Брат Погба: Поль обсуждал свой возможный трансфер в Примеру с Месси Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, что хавбек обсуждал свой возможный переход в чемпионат Испании.

Политика «Газпром» пообещал скидку Украине за отказ от реверса газа Украина перестала закупать российский газ в 2015 году и перешла на поставки из Европы через реверс.

Авто Volkswagen представил серийный электромобиль ID.3 Электромобиль ID.3 создан на новой платформе MEB, а внешне он практически не отличается от ранее представленного одноименного прототипа.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Авто Koenigsegg Jesko составит конкуренцию новому Chiron Шведская компания Koenigsegg поздравила Bugatti с недавним установлением рекорда максимальной скорости на гиперкаре Chiron новейшей версии, который сумел разогнаться до 490 км/ч.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ По данным газеты, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года).

Экономика Россия увеличила экспорт водки на 14,7% Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Технологии McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.

Армия и оружие КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.

Общество Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.

Космос Запуск японского космического грузовика к МКС отменен из-за пожара В Японии отменили запуск космического грузовика к МКС из-за пожара около стартовой площадки.

Политика Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.

Музыка От Гречки до «Ленинграда»: вышел сборник каверов на песни Егора Летова Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.

Наука Как заставить воду излучать свет: сонолюминесценция Звуковые волны захватывают крошечные кавитационные пузырьки в воде, заставляя их сжиматься и расширяться.