Политика

РБКРБКПрокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
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Проведено 11 обысков, изъяты телефоны и документы, среди которых доклад от Малинова о геостратегической переориентации Болгарии в сторону России, сообщает Радио Болгария
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