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Шоу-бизнес Алена Шишкова показала нового возлюбленного Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories. 3

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 60

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Экономика Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья. 8

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Авто Какие автомобили покупают россияне во время кризиса Специалисты провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и назвали наиболее востребованные модели во время самоизоляции. 31

Энергетика Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа. 2,7K

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