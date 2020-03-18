Общество
ПриоскольеПрокуратура Чернянского района разъяснила нюансы оформлении больничного в случае карантина
20 марта 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина».
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Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала нового возлюбленного
Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories.
NewInform вчера в 13:05
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Экономика
Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru вчера в 11:42
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова отмечает 18-летие
Ижевская фигуристка, олимпийская чемпионка и просто красавица Алина Загитова сегодня празднует свое совершеннолетие.
Udm-Info вчера в 08:04
Авто
Какие автомобили покупают россияне во время кризиса
Специалисты провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и назвали наиболее востребованные модели во время самоизоляции.
Тарантас Ньюс 00:03
Энергетика
Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа
Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:11
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada
Как сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на источник, близкий к руководству российского автогиганта, в среднем стоимость машин выросла на 1%. "Начиная с 1 мая были пересмотрены цены на все модели Lada в сторону увеличения на 1%", - заявили инсайдеры.
Новые автомобили вчера в 11:58
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Происшествия
В Липецке пропал 16-летний подросток
В Липецке пропал 16-летний Дмитрий Второв.
7 новостей вчера в 15:54
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости».
РБК 05:02
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Общество
МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане
МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов.
Вести.Ru 03:19
Общество
За сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса
За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости 03:42
Политика
В конгрессе осудили планы бесплатно поставить аппараты ИВЛ в Россию
Ранее 18 мая стало известно, что Вашингтон намерен бесплатно отправить в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 01:29
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Общество
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
Ректор МГИМО призвал повышать интеллектуальную конкуренцию в России
Академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает необходимым повышать интеллектуальную конкуренцию в России с целью улучшения качества высшего образования и развития науки в стране.
ТАСС 05:05
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Общество
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Общество
Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе
Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий.
BFM.ru 02:47
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 16 мая в 19:15