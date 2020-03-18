Общество

ПриоскольеПриоскольеПрокуратура Чернянского района разъяснила нюансы оформлении больничного в случае карантина

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20 марта 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина».
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Политика

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала нового возлюбленного

Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories.
NewInform вчера в 13:05
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Экономика

Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи

В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru вчера в 11:42
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
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Фигурное катание

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова отмечает 18-летие

Ижевская фигуристка, олимпийская чемпионка и просто красавица Алина Загитова сегодня празднует свое совершеннолетие.
Udm-Info вчера в 08:04
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Авто

Какие автомобили покупают россияне во время кризиса

Специалисты провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и назвали наиболее востребованные модели во время самоизоляции.
Тарантас Ньюс 00:03
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Энергетика

Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа

Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
2,7K
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:11
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Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada

Как сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на источник, близкий к руководству российского автогиганта, в среднем стоимость машин выросла на 1%. "Начиная с 1 мая были пересмотрены цены на все модели Lada в сторону увеличения на 1%", - заявили инсайдеры.
Новые автомобили вчера в 11:58
12
Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
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Происшествия

В Липецке пропал 16-летний подросток

В Липецке пропал 16-летний Дмитрий Второв.
7 новостей вчера в 15:54
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Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля

Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости».
РБК 05:02
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
731
Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
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Общество

МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане

МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов.
Вести.Ru 03:19
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Общество

За сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса

За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости 03:42
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Политика

В конгрессе осудили планы бесплатно поставить аппараты ИВЛ в Россию

Ранее 18 мая стало известно, что Вашингтон намерен бесплатно отправить в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 01:29
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Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
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Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Общество

Ректор МГИМО призвал повышать интеллектуальную конкуренцию в России

Академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает необходимым повышать интеллектуальную конкуренцию в России с целью улучшения качества высшего образования и развития науки в стране.
ТАСС 05:05
Шоу-бизнес

Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
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Общество

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
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Общество

Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя

Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Общество

Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе

Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий.
BFM.ru 02:47
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Космос

99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 16 мая в 19:15
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