Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»

В федеральной прокуратуре ФРГ не считают дело оппозиционера Алексея Навального «особым случаем». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости. Ранее Генпрокуратура России обратилась к Берлину с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального.