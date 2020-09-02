Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
BFM.ru
BFM.ru

Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»

В федеральной прокуратуре ФРГ не считают дело оппозиционера Алексея Навального «особым случаем». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости. Ранее Генпрокуратура России обратилась к Берлину с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального «особым случаем»

Дело Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.
РИА Новости02:42
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Прокуратура Германии не ответила, планирует ли расследовать дело Навального

Коммерсантъ04:41
РБК

В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

РБК03:01
Газета.Ru

Дело Навального в Германии не относят к «особым случаям»

Газета.Ru03:40
Lenta.ru

Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем

Lenta.ru03:08
RT на русском

В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

RT на русском03:42
Московский Комсомолец

В прокуратуре ФРГ отказались считать дело Навального «особым случаем»

Московский Комсомолец02:57
РИА Новости

Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального «особым случаем»

РИА Новости02:42

На Кубани создан новый генплан столицы региона

Новый генплан Краснодара предусматривает максимальное количество соцобъектов и зеленых зон, по примеру столицы региона будут созданы или скорректированы генеральные планы других населенных пунктов края, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости04:22

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новости02:16
5

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
2

В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
24