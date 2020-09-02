Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
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Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
Умер народный артист России Борис Клюев
В федеральной прокуратуре ФРГ не считают дело оппозиционера Алексея Навального «особым случаем». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости. Ранее Генпрокуратура России обратилась к Берлину с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального.В источнике
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Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального «особым случаем»
Дело Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.
РИА Новости02:42
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