Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
BFM.ru
BFM.ru

Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»

В федеральной прокуратуре ФРГ не считают дело оппозиционера Алексея Навального «особым случаем». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости. Ранее Генпрокуратура России обратилась к Берлину с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального «особым случаем»

Дело Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.
РИА Новости02:42
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Прокуратура Германии не ответила, планирует ли расследовать дело Навального

Коммерсантъ04:41
RT на русском

В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

RT на русском03:42
Московский Комсомолец

В прокуратуре ФРГ отказались считать дело Навального «особым случаем»

Московский Комсомолец02:57
Lenta.ru

Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем

Lenta.ru03:08
РБК

В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

РБК03:01
Газета.Ru

Дело Навального в Германии не относят к «особым случаям»

Газета.Ru03:40
РИА Новости

Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального «особым случаем»

РИА Новости02:42

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
40

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
1,3K

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
73

В США из самолета заметили пролетавшего рядом человека с ранцем

Лос-Анджелес, США, 2 сентября 2020, 05:43 — REGNUM При заходе на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса пилот самолета американской авиакомпании American Airlines увидел прилетавшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем доложил диспетчеру, передает телеканал Fox 11.
REGNUM22:43
229