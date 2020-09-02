Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»
«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.В источнике
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В федеральной прокуратуре ФРГ не считают дело Навального «особым случаем»
Дело Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.
РИА Новости02:42
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