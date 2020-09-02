Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В федеральной прокуратуре ФРГ не считают дело Навального «особым случаем»

Дело Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.
РИА Новости02:42
Подробнее о событии
Lenta.ru

Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем

Lenta.ru03:08
Газета.Ru

Дело Навального в Германии не относят к «особым случаям»

Газета.Ru03:40
News.ru

Немецкая прокуратура не сочла дело Навального «особым случаем»

News.ru03:29
RT на русском

В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

RT на русском03:42
РБК

В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

РБК03:01
Московский Комсомолец

В прокуратуре ФРГ отказались считать дело Навального «особым случаем»

Московский Комсомолец02:57
РИА Новости

В федеральной прокуратуре ФРГ не считают дело Навального «особым случаем»

РИА Новости02:42

Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Ростуризму из резервного фонда дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъвчера в 09:04
3

Китай выпустит физический кошелек для хранения цифрового юаня

Китай выпустит аппаратный кошелек для хранения цифрового юаня, следует из соглашения одного из крупнейших коммерческих банков на территории страны China Construction Bank (CCB), определяющего правила использования национальной криптовалюты.
РБК03:40

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
74

США испытали прототипы гиперзвуковых ракет воздушного базирования

Американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сообщило об успешных летных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет Lockheed Martin и Raytheon воздушного базирования.
Интерфакс02:11
10

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
137

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

В новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) могут включить федеральный проект «Южный кластер», предусматривающий строительство нового железнодорожного хода и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края.
Коммерсантъ17:59

ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
54