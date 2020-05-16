Общество
Форпост Северо-ЗападПрокуратура Ленобласти проверит ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко»
Во Всеволожском районе 47-го региона у надзорного ведомства возникли вопросы к деятельности шопинг-комплексов. В воскресенье, 17 мая, «Форпосту» стало известно, что прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
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Прокуратура начала проверку ТЦ «Мега» в Ленобласти после того, как магазины проработали сутки
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