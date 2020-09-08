Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову

Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову, после его изучения.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Кононенко: Наконец-то мы увидели справедливый русский суд

Взгляд.ру8 сентября в 07:32
News.ru

Прокуратура Москвы считает справедливым приговор Ефремову

News.ru8 сентября в 06:35
Lenta.ru

Защита обжалует приговор Ефремову

Lenta.ru8 сентября в 07:14
REGNUM

Прокуратура Москвы считает приговор Ефремову обоснованным

REGNUM8 сентября в 06:58
РЕН ТВ

Прокуратура решит, будет ли обжаловать приговор Ефремову

РЕН ТВ8 сентября в 06:53
Москва 24

Прокуратура решит вопрос об обжаловании приговора Ефремову после его изучения

Москва 248 сентября в 06:52
Российская газета

Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову

Российская газета8 сентября в 07:16

Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США
Rambler News Service13:33
2

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
6

В Киеве ужесточат карантин из-за COVID-19

В «оранжевой зоне» адаптивного карантина запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и с нахождением более одного человека на 20 кв м. Кроме того, в «оранжевой зоне» запрещена работа хостелов, гостиниц, спортзалов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря.
Известия13:03

Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».
РБК14:49
1

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
234

Российский Су-57 оснастили электронным «вторым пилотом»

Алексей Леонков, военный эксперт, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, что российский истребитель Су-57 получил новый комплекс бортового оборудования, который будет выполнять функцию электронного «второго пилота».
Телеканал 360°04:41
8

Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».
Ведомости05:51
96