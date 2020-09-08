Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
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Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову, после его изучения.В источнике
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Прокуратура решит вопрос об обжаловании приговора Ефремову после его изучения
Москва 248 сентября в 06:52
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
Российская газета8 сентября в 07:16