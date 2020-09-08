В Киеве ужесточат карантин из-за COVID-19

В «оранжевой зоне» адаптивного карантина запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и с нахождением более одного человека на 20 кв м. Кроме того, в «оранжевой зоне» запрещена работа хостелов, гостиниц, спортзалов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря.