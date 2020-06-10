Московская прокуратура проследит за работой должностных лиц, ответственных за выполнение требований домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым. Как рассказала глава пресс-служба столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова, это поручено прокуратуре Центрального административного округа (ЦАО).

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 605

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 186

Общество Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. 108

Экономика В НИУ ВШЭ заявили, что мировая экономика рекордно снизится во втором квартале года Мировая экономика покажет рекордное снижение во втором квартале 2020 года, а рост числа заболевших коронавирусом может привести к тому, что техническая рецессия мировой экономики станет полноценной.

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 68

Экономика Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.

Общество Беглов рассказал о втором этапе снятия ограничений в Петербурге По словам Беглова, город может перейти ко второму этапу уже в конце июня: с этого времени в Северной столице начнут открываться библиотеки, фотоателье, стоматологические клиники, бани, парикмахерские. 266

Политика Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. 3,4K

Экономика Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО. 8

Футбол Смолов может остаться в «Сельте» и заключить новый контракт Нападающий сборной России Федор Смолов может остаться в испанской "Сельте" и заключить новый контракт с клубом.

Общество Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом. 43

Общество Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, прошедших тестирование.

Футбол Товарищеский матч «МЮ» был отменён за несколько минут до начала из-за коронавируса Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити», который должен был состояться 9 июня, был отменён за несколько минут до начала, так как у главного тренера «гончаров» Майкла О’Нила был диагностирован коронавирус, сообщает Manchester Evening News.

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 96

Интернет Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем. 58

Экономика Dior и другие люксовые марки обновил рекорд продаж в России Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-ый к 2017-ому — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.