Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе. Он добавил, что ведомство изучило все доводы Москвы.

Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17

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