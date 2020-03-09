Политика
News.ruПрокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17
Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе. Он добавил, что ведомство изучило все доводы Москвы.
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Европейцы завершили важный этап испытаний ракеты Sea Venom
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Natus Vincere заняли первое место в рейтинге HLTV впервые с 2016 года
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