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Известия
Известия

Прокуратура Парагвая потребовала приостановить процесс над Роналдиньо

Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Роналдиньо может избежать уголовного наказания из-за использования поддельного загранпаспорта, сообщает портал CNA. Футболист, его брат и агент были арестованы 7 марта после попытки въехать в Парагвай по фальшивым паспортам.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Прокуратура Парагвая просит условного наказания для Роналдиньо

Газета.Ru20:20
МИР 24

Для Роналдиньо и его брата попросят условное наказание

МИР 2420:15
ТАСС Спорт

СМИ: прокуратура Парагвая не стала просить реальный срок для Роналдиньо

ТАСС Спорт18:38
Известия

Прокуратура Парагвая потребовала приостановить процесс над Роналдиньо

Известия20:07
РИА Новости

Прокуратура потребовала приостановить процесс над Роналдиньо

РИА Новостивчера в 16:28
Sport24.ru

Юристы Роналдиньо направили в прокуратуру Парагвая соглашение о признании вины

Sport24.ru6 августа в 10:58

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Легков ответил Родченкову на признание в подмене допинг-проб

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков прокомментировал заявление информатора WADA Григория Родченкова, который признался, что лично осуществил подмену допинг-проб спортсмена на Играх-2014 в Сочи.
Metaratingsвчера в 08:41

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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