Общество

ИзвестияИзвестияПрокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила прокурор Ева-Мари Перссон.
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с чего всё началось

В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.
РИА Новости08:35

Подробнее о событии

В WikiLeaks отреагировали на прекращение следствия по делу Ассанжа в Швеции

RT на русском13:00

В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

РИА Новости08:35

История дела Джулиана Ассанжа

ТАСС09:54

Швеция прекратила дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании

РБК08:19

Шведская прокуратура закрыла расследование дела Джулиана Ассанжа

Интерфакс08:18

Стокгольм не хочет участвовать в расправе над Ассанжем – эксперт

REGNUM12:12

Юрист прокомментировал прекращение следствия против Ассанжа в Швеции

Известия09:28
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Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Общество

ПФР подтвердил льготы для более чем миллиона предпенсионеров

Официальный статус гражданина, достигшего предпенсионного возраста, уже подтвердили более 1,1 млн россиян.
Город+ 08:49
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru 05:27
Происшествия

На Дальневосточном проспекте трамвай сбил двух человек

Серьезное ДТП произошло на Дальневосточном проспекте. Трамвай сбил двух человек, одного из них насмерть. Второй пешеход госпитализирован.
Neva.Today 15:53
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
РБК вчера в 12:26
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости вчера в 09:46
Футбол

Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 14:46
Общество

Губернатор Сахалина меняет структуру областного правительства

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко меняет структуру правительства региона.
ФедералПресс 17 ноября в 22:19
Теннис

Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией

Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
Спорт-Экспресс 14:57
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Фигурное катание

Медведева рассказала, что посоветовала бы себе десятилетней

РИА Новости 11:30
Наука

Суп может помочь справиться с малярией

Neva.Today 16:35
Футбол

Сборная Уэльса вышла на Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии.
Чемпионат 16:35
Общество

В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»

Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Ведомости вчера в 16:48
Общество

В доме Гитлера разместят отделение полиции

Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Газета.Ru 15:14
Происшествия

СК начал проверку из-за нападения на журналистов в Крыму

Следователи организовали проверку в связи с нападением на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории.
RT на русском 13:04
Футбол

Сан-Марино — Россия 0:5

Сборная России по футболу крупно обыграла Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы.
Известия 16:35
Гаджеты

Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei

Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
Реальное время вчера в 19:32
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных

Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.
Коммерсантъ 11:22
Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка

RT на русском 14:50
Космос

На снимках межзвездной кометы разглядели сложные органические молекулы

Астрономы из Японии обнаружили в составе кометы Джакобини-Циннера сложные органические молекулы, которые, возможно, стали готовыми кирпичиками будущей жизни.
Известия вчера в 18:25
Культура

На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
REGNUM 17 ноября в 02:11
Армия и оружие

Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии

Московский Комсомолец вчера в 23:26
Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок.
Вести ФМ 10:55
Технологии

Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу «вселенского масштаба»

Как передает журнал Nature, квантовый суперкомпьютер Google сумел справиться с задачей, для решения которой «самому современному суперкомпьютеру» потребовалось бы 10 тысяч лет.
RuNews24.ru 16 ноября в 22:17
Культура

В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала

По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
Mosaica.ru вчера в 05:22
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Гаджеты

В Motorola уверены в надежности гибкого экрана RAZR

Что касается заявления Motorola, то в руководстве компании заявили, что уверены в надежности и долговечности экрана RAZR.
Astera 17 ноября в 11:39
Технологии

Аарон Флинн поделился мнением о Frostbite

Флинн привел пример из собственного опыта, когда Frostbite попала в руки BioWare команда разработчиков существенно увеличилась, тем не менее прогресс работы над проектами все равно замедлился из-за «капризного» движка Frostbite.
Vevby.ru 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
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