В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.

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Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила прокурор Ева-Мари Перссон.

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