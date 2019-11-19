Общество
ИзвестияПрокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила прокурор Ева-Мари Перссон.
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В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.РИА Новости08:35
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