с чего всё началось

Федеральная прокуратура Соединенных Штатов начала расследование против личного юриста президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, 16 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

Прокуратура США начала расследование против Джулиани

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