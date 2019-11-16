Политика
Аргументы и ФактыВ США началось расследование против личного адвоката Трампа
Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, сообщает The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.
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Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal (WSJ) со ссылкой на источники.РБК01:34
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Происшествия
Осужденный за изнасилование и кражу сбежал из нижегородской колонии
REGNUM вчера в 10:29
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Известия вчера в 12:15
Политика
ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС
Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
Журналистская правда 14 ноября в 11:16
Политика
Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
Общество
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Известия 02:51
Финансы
Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
РИА Новости 14 ноября в 10:58
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
РИА Новости 02:22
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14 ноября в 14:38
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и ПВО страны.
Российская газета вчера в 22:14
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Происшествия
На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой
В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
RT на русском 04:17
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Автоновости дня 14 ноября в 10:26
Шоу-бизнес
Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»
OAnews вчера в 11:30
Экономика
СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
РБК 14 ноября в 20:41
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Происшествия
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика
Здание птицефабрики загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле Свердловской области, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:50
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Экономика
«Аэрофлот» вдвое урезал расходы на PR
Расходы авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году сократились примерно вдвое, пишет The Bell на основе данных госзакупок.
Forbes вчера в 12:44
Экономика
Dow Jones обновил исторический максимум
Индекс Dow Jones в ходе торгов в пятницу вырос в пятницу обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку 28 000 пункта, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 17:21
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
РИА Новости вчера в 06:25
Экономика
Минфин предложил собрать больше налогов и штрафов
Что касается штрафов, то план по сборам увеличен почти на 9 млрд рублей по сравнению с июлем — до 76 млрд 700 млн.
Говорит Москва 14 ноября в 10:31
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
RT на русском 02:29
Футбол
Луис Адриано женился на российской модели
Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Metaratings вчера в 03:05
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка-расчленителя Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro удалило из своего каталога книгу доцента СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.
Lenta.ru вчера в 16:52
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на трассе на Алтае
Междугородний рейсовый автобус, ехавший в Междуреченск из Белокурихи, загорелся на трассе, когда на улице было –30 градусов.
Известия 00:43
Происшествия
Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Газета.Ru 03:20