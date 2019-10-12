Политика
Газета.RuПрокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости". Он подозревается в нарушении так называемого закона о лоббизме.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Происшествия
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:14
Происшествия
Видео разрушительных последствий тайфуна в Японии опубликовано в Сети
Видео разрушений после тайфуна «Хагибис» у побережья Японии опубликовано в Сети.
ФАН 04:16
Происшествия
Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой
Подозреваемый в убийстве малышки уже задержан Саратов, 10 октября. Тело девятилетней школьницы нашли в Кировском районе в Саратове.
Регион online 10 октября в 16:43
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.
Lenta.ru вчера в 12:06
Хоккей
«Сочи» отправил Зубова в отставку
«Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев», – говорится в сообщении клуба.
Sports.ru 08:16
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Политика
Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
РИА Новости 04:52
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Российская газета 01:25
Происшествия
В Саратове после убийства девочки проверят дороги к школам
После убийства девятилетней девочки в Саратове местные власти примут дополнительные меры безопасности.
Российская газета 04:45
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
Правительство России разработало проект постановления, согласно которому окна в подвальные помещения многоквартирных домов должны будут содержаться открытыми, чтобы обеспечить выход для безнадзорных животных, сообщил вице-премьер Виталий Мутко в ответ на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
РИА Новости вчера в 08:24
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
Газета.Ru 05:40
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Кино
Умер американский актер Роберт Форстер
В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
МИР 24 03:17
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 10 октября в 17:58
Происшествия
Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд
Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
Вести.Ru 07:53
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Происшествия
Отец убийцы 9-летней девочки в Саратове заявил, что тот ему «никто»
Московский Комсомолец 07:06
Хоккей
ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию «Ак Барса»
Матч ТВ вчера в 14:18
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Кино
Вышел фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие»
Краснодарские известия вчера в 06:31