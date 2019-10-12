Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости". Он подозревается в нарушении так называемого закона о лоббизме.

Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа

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