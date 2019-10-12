Политика

Газета.RuГазета.RuПрокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости". Он подозревается в нарушении так называемого закона о лоббизме.
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СМИ: адвокат Трампа не знает о ведущемся против него расследовании

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В США начали расследование в отношении адвоката Трампа

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Адвоката Трампа Джулиани подозревают в нарушении законов о лоббизме

Коммерсантъвчера в 22:03
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Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia осудил атаки дронов на нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии 14 сентября.
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Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
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