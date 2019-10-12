Политика
Газета.RuПрокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости". Он подозревается в нарушении так называемого закона о лоббизме.
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Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
RT на русском 05:13
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели вчера в 10:04
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Политика
Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц
Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
Вести.Ru 05:48
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Российская газета 01:25
Кино
Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Piter.tv вчера в 11:51
Политика
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 09:51
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Политика
Путин осудил атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia осудил атаки дронов на нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии 14 сентября.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой
Подозреваемый в убийстве малышки уже задержан Саратов, 10 октября. Тело девятилетней школьницы нашли в Кировском районе в Саратове.
Регион online 10 октября в 16:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
RT на русском 07:58
Политика
Заседание Совета глав МИД стран СНГ продолжилось в расширенном составе
Заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, после обмена мнениями в узком формате по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, продолжилось в расширенном составе, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Turkmenportal 10 октября в 07:40
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Lenta.ru вчера в 12:58
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Известия вчера в 15:17
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Происшествия
Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей
Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
Известия 09:34
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат вчера в 20:26
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 10 октября в 08:42
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
РИА Новости 08:19
Технологии
Американский беспилотник сдуло ветром
Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie во время испытательного полета получил серьезные повреждения.
Утро.ru 08:18
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25