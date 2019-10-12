Политика
Газета.RuПрокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости". Он подозревается в нарушении так называемого закона о лоббизме.
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Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной
Президент России Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия является для РФ дружественной страной, и призвал развивать с ней отношения.
iReactor 06:09
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Технологии
В США при испытаниях получил повреждение стелс-БПЛА XQ-58 Valkyrie
Военное обозрение вчера в 07:51
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
Нева Спорт вчера в 01:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти
Семь человек, включая десятилетнего ребенка, получили ранения в ДТП на 119 километре трассы «Кола» в Ленинградской области.
Пятый канал 05:55
Общество
В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Известия 02:52
Хоккей
Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА
Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Политика
Правительство уменьшило срок рассмотрения заявки на гражданство России
Правительство РФ одобрило законопроект, по которому срок рассмотрения заявки получения российского гражданства в упрощенном порядке сокращается, сообщается на сайте ведомства.
Sputnik Таджикистан 03:43
Экономика
Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета вчера в 04:37
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели вчера в 10:04
Кино
Скончался голливудский актер Роберт Форстер
Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Игры
Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео
MobiDevices вчера в 05:35
Происшествия
Под Пензой грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП
В Пензенской области грузовой автомобиль сбил четырёх человек во время оформления другого ДТП, в результате чего два человека погибли и двое пострадали.
RT на русском 04:45
Экономика
СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
REGNUM 10 октября в 11:09
Политика
Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
РИА Новости 04:52
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат вчера в 20:26
Политика
Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
Российская газета 06:54
Киберспорт
В военном шутере Hell Let Loose объявили бесплатные выходные
До понедельника в Steam можно бесплатно опробовать военный шутер Hell Let Loose.
Игромания.ру 06:01
Музыка
Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет
Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube.
Ведомости 03:14
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 10 октября в 16:33