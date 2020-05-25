Общество

Российская газетаРоссийская газетаПрокуратура Сахалина проверит фото министра экологии с утками

Прокуратура Сахалинской области проверит законность отстрела уток, изображенных на фотографии министра экологии региона Владимира Корнева. Заявление уже передано в надзорный орган, результаты должны быть известны в течение недели, сообщает пресс-служба правительства субъекта.
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Министр экологии стал еще одним сахалинским чиновником, заподозренным в браконьерстве

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В Приморье автомобиль с семьей упал в реку

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