Общество
Российская газетаПрокуратура Сахалина проверит фото министра экологии с утками
Прокуратура Сахалинской области проверит законность отстрела уток, изображенных на фотографии министра экологии региона Владимира Корнева. Заявление уже передано в надзорный орган, результаты должны быть известны в течение недели, сообщает пресс-служба правительства субъекта.
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Сезон охоты открыт: сахалинский министр экологии решил пойти по стопам мэра Охи
SakhalinMedia.ru06:32
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
Общество
Вильфанд назвал сроки возвращения майской погоды в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
Газета.Ru 23:15
Происшествия
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»
Российская газета 16:21
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru 14:55
Общество
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса
Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 20:55
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Недвижимость
Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%
Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились).
Известия 17:01
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что муж смотрел на её худых подруг
На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.
Paparazzi.ru 13:04
Общество
Верховный Совет Хакасии показал миллионы Нины Шейерман
ИА Хакасия 22:01
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости 18:34
Наука
Ученые обнаружили у коронавируса «ахиллесову пяту»
По коварству, COVID-19 напоминает вирус герпеса. То также обходит иммунитет и поражает различные органы.
ToDay News Ufa 02:44
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ 21:32
Гаджеты
В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч
Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru 17:11
Культура
Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов
Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки.
Rostov gazeta 07:03
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56
Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС 22:53
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Происшествия
В Приморье автомобиль с семьей упал в реку
В Приморском крае по непонятным причинам автомобиль вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и упал в реку Уссури, сообщает «Комсомольская правда».
Известия 21:55
Экономика
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Ведомости 17:34
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Общество
Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel.
Коммерсантъ 19:17
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Экономика
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
РБК 23:00
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05