Политика
РЕН ТВПрокуратура Украины возбудила дело о похищении Саакашвили
Прокуратура Украины возбудила дело после того, как в ведомство обратился экс-глава Грузии Михаил Саакашвили с заявлением о том, что он был похищен и незаконно перемещен через границу Украины в Польшу 18 февраля прошлого года.
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с чего всё началось
Производство было открыто после того, как поступило заявление Саакашвили о похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через украинско-польскую границу, сказано в сообщении на странице прокуратуры в Facebook.News.ru08:49
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Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
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