с чего всё началось

Прокуратура Украины возбудила дело после того, как в ведомство обратился экс-глава Грузии Михаил Саакашвили с заявлением о том, что он был похищен и незаконно перемещен через границу Украины в Польшу 18 февраля прошлого года.

Политика Медведев поздравил Путина с днем рождения Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения в ходе телефонного разговора, сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Олег Осипов, передает «РИА Новости».

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Происшествия В Лондоне задержали больше 100 экоактивистов Полицая Лондона арестовала 135 человек, принимавших участие в протестах против глобального потепления, сообщается на странице столичной полиции в Twitter.

Происшествия Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.

Авто «АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи Lada Granta АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Финансы Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.

Футбол Сборная Италии представила новую форму зелёного цвета Сборная Италии по футболу представила игровую форму, которая впервые за долгое время будет зелёного цвета.

Политика Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.

Происшествия В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Армия и оружие Трамп захотел вывести США из войны в Сирии Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.

Политика Володин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Экономика В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.