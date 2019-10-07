Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Украинская прокуратура завела дело о похищении и незаконном перемещении через границу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по его личному заявлению, сообщила пресс-служба ведомства на Facebook.
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Прокуратура завела дело о выдворении Саакашвили из Украины в 2018 году

РБК06:12

На Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году

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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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