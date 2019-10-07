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РИА НовостиНа Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году
Украинская прокуратура завела дело о похищении и незаконном перемещении через границу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по его личному заявлению, сообщила пресс-служба ведомства на Facebook.
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Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
Комсомольская правда04:50
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