Венесуэльский генпрокурор Тарек Уильям Сааб опубликовал новые фото спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо с предполагаемыми членами банды Los Rastrojos. Во время пресс-конференции он сообщил, что на фотографии представлен колумбиец, известный по прозвищу Менор (Младший).

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Общество В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».

Шоу-бизнес Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк» В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.

Происшествия Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».

Футбол ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Политика Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.

Игры Epic Games могла выкупить эксклюзивные права на Control за €9,5 млн Неназванный цифровой магазин заплатил издателю Control около €9,5 млн за эксклюзивные права на продажу версии для ПК.

Происшествия В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Шоу-бизнес Алексея Ягудина обвинили в пиаре за счет Анастасии Заворотнюк Коллеги Ягудина обвинили его в использовании чужой трагедии в личных целях. За здоровьем 48-летней Анастасии Заворотнюк следит вся страна.

Авто В МВД предупредили о новой волне угонов МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.

Политика Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Политика Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.

Армия и оружие Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Политика Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.