Политика
Политика СегодняПрокуратура Венесуэлы опубликовала фото Гуаидо с членами наркокартеля
Венесуэльский генпрокурор Тарек Уильям Сааб опубликовал новые фото спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо с предполагаемыми членами банды Los Rastrojos. Во время пресс-конференции он сообщил, что на фотографии представлен колумбиец, известный по прозвищу Менор (Младший).
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Фото с «друзьями» из наркокартеля разрушили репутацию ставленника США Гуайдо
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Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
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