Общество
РБКПрокуратура Японии провела обыск в доме сбежавшего экс-главы Renault
Токийская прокуратура пришла с обыском в дом бывшего гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, где он жил до того, как уехал из Японии в Ливан после освобождения под залог.
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Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть".
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Происшествия
Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Футбол
Transfermarkt: Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в Китае
Шоу-бизнес
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в Куршевеле
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян отдыхают в Куршевеле. Давид не совсем аккуратно катался на лыжах и получил травму руки.
Общество
В России изменили правила содержания животных
В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними.
Экономика
Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Кино
Лучшие фильмы десятилетия по версии «Газеты.Ru»
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Армия и оружие
В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты 2 января
Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти блюда не следует оставлять на следующий день после новогоднего застолья и хранить более 18 часов после приготовления.
Политика
Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
Здоровье
Попрощаться с сахаром, приседать и еще 8 способов легко похудеть на 5 кг за месяц
Британские эксперты рассказали, как можно встать на путь избавления от лишних килограммов постепенно и без стресса и при этом всего за месяц увидеть заметные результаты.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Спорт
Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл
Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Наука
Ученые РФ и Эстонии ищут способ выявлять диабет на ранней стадии
Специалисты хотят найти способ распознавать диабет с помощью анализа крови на ранней стадии.