Общество

РБКРБКПрокуратура Японии провела обыск в доме сбежавшего экс-главы Renault

Токийская прокуратура пришла с обыском в дом бывшего гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, где он жил до того, как уехал из Японии в Ливан после освобождения под залог.
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Прокуратура Японии провела обыск в доме сбежавшего экс-главы Renault

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