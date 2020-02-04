Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Адвокат Голунова сообщил об отсутствии извинений от прокуратуры

РБК06:22

Голунов заявил, что не получал извинений от прокуратуры ЗАО Москвы

Интерфакс04:01

Прокуратура извинилась перед Голуновым

РИА Новости04:53

Адвокат Голунова заявил, что журналист не получал извинений от прокуратуры

ТАСС04:41

Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым

Коммерсантъ03:38

Прокуратура ЗАО Москвы принесла извинения Ивану Голунову

Газета.Ru05:08

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