Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Адвокат Голунова сообщил об отсутствии извинений от прокуратуры

РБК06:22

Прокуратура ЗАО Москвы принесла извинения Ивану Голунову

Газета.Ru05:08

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ТАСС04:41

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Прокуратура извинилась перед Голуновым

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:28, Ашберн
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