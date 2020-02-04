Происшествия
RT на русскомПрокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Общество
В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет
В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
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В Китае испытают российский препарат от коронавируса
Китайские специалисты проверят, подходит ли российский противовирусный препарат триазавирин для борьбы с новым коронавирусом.
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Индия хочет запустить в космос женщину-робота
В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.
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Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Авто
Названы самые популярные автомобили в 2019 году в городах-миллионниках
В Екатеринбурге самым популярным автомобилем в 2019 году стала LADA Vesta.
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Россия и Китай могут атаковать американские корабли в их портах, считает американский адмирал (Washington Examiner)
Россия и Китай имеют сегодня возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, когда они находятся в американских портах.
Транспорт
Набережные Челны возвращают заводу лизинговые автобусы
Лизинговые автобусы НЕФАЗ, которые исполком Набережных Челнов вернет «КАМАЗу», будут выставлены на продажу.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Происшествия
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Происшествия
В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок
Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.
Общество
Голикова заявила о росте цен в аптеках в 100 раз
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом заявила о беспрецедентном росте цен на маски и противовирусные лекарственные средства в некоторых аптечных сетях на волне ситуации с коронавирусом.
Кино
Disney может переснять фильм «Один дома»
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Здоровье
В Воронеже врачи спасли выношенного вне матки ребенка
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом
Комедийный фильм «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко был признан самым кассовым отечественным фильмом.
Политика
Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Общество
В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС
По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.
Политика
Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации
Президент России Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Политика
Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть
Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
Происшествия
Из больницы в Австрии сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Жительница Австрии, у которой подозревают коронавирус, сбежала из больницы в Зальцбурге. Об этом 5 февраля сообщил местный телеканал OE24.
Гаджеты
На Калужском заводе станут делать защищённые российские смартфоны
Выпуск линейки российских защищенных мобильных устройств для корпоративного сегмента начнётся на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.
Происшествия
Российский подросток сходил в KFC и отравился аммиаком
Московский школьник выпил из стакана в одном из столичных ресторанов быстрого питания и отравился аммиаком, пишет «Комсомольская правда».
Политика
Мишустин назвал главную задачу правительства
Главная задача кабмина - создание уверенности у людей в завтрашнем дне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.