Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.

Космос Индия хочет запустить в космос женщину-робота В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.

Общество Голикова заявила о росте цен в аптеках в 100 раз Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом заявила о беспрецедентном росте цен на маски и противовирусные лекарственные средства в некоторых аптечных сетях на волне ситуации с коронавирусом.

Политика Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты «К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.

Общество В Симферополе вводят график подачи воды Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.

Общество В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.

Политика Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации Президент России Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.

Общество Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.

Политика Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.