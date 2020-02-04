Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.

Общество В Симферополе вводят график подачи воды Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.

Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Политика Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику» Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД "захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику".

Наука В Томске создали рекордно яркий лазер видимого диапазона Российские физики из Института сильноточной электроники СО РАН в Томске добились генерации импульсов лазерного излучения с мощностью в 40 тераватт — это рекорд для источников света видимого диапазона.

Происшествия У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Происшествия Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына "Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Политика Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).

Футбол FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022 Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Общество Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.

Авто В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.