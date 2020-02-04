Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Адвокат Голунова сообщил об отсутствии извинений от прокуратуры

РБК06:22

Прокуратура ЗАО Москвы принесла извинения Ивану Голунову

Газета.Ru05:08

Голунов назвал необычным извинение прокуратуры перед ним

Говорит Москва03:59

Адвокат Голунова заявил, что журналист не получал извинений от прокуратуры

ТАСС04:41

Прокуратура направила извинения журналисту Голунову, но он их не получал

Коммерсантъ03:38

Голунов заявил, что не получал извинений от прокуратуры ЗАО Москвы

Интерфакс04:01

Прокуратура извинилась перед Голуновым

РИА Новости04:53
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
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В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
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В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Политика

Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику»

Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД "захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику".
РИА Новости 07:39
Общество

Добросовестных горожан защитят от штрафов за остекление балконов

Изменения коснутся статью 18, которая регламентирует наказание за размещение или устройство дополнительного остекления на фасадной части зданий.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 02:27
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Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

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Samsung случайно раскрыла дизайн флагманского Galaxy S20

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Наука

В Томске создали рекордно яркий лазер видимого диапазона

Российские физики из Института сильноточной электроники СО РАН в Томске добились генерации импульсов лазерного излучения с мощностью в 40 тераватт — это рекорд для источников света видимого диапазона.
N+1 03:45
Происшествия

У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
РИА Новости вчера в 19:41
Наука

Ученые выращивают «пряжу» из клеток кожи человека

Команда исследователей из Франции вырастила «пряжу» из клеток кожи человека, которую они называют «человеческим текстилем».
HotGeo 02:07
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Происшествия

Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына

"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
РИА Новости 08:58
Культура

Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»

На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
МонаВиста 06:39
Политика

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Известия 08:50
Футбол

Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»

Вести.Ru 07:40
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках

Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
ТАСС 09:32
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Авто

«Группа ГАЗ» получила ОТТС на новый низкопольный автобус

Производство новой маршрутки уже налаживается, но когда она станет доступна для заказа и сколько будет стоить пока неизвестно.
Tvoe-avto.com вчера в 15:24
Политика

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Московский Комсомолец 08:12
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Коммерсантъ 05:48
Политика

Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось

Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Газета.Ru 09:16
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Авто

В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition

Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
SpeedMe вчера в 05:11
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big

Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
VSE42.RU вчера в 22:56
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Культура

Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России

Газета.Ru 07:46
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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