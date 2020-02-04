Происшествия
RT на русскомПрокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Политика
Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику»
Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД "захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику".
Общество
Добросовестных горожан защитят от штрафов за остекление балконов
Изменения коснутся статью 18, которая регламентирует наказание за размещение или устройство дополнительного остекления на фасадной части зданий.
Гаджеты
Samsung случайно раскрыла дизайн флагманского Galaxy S20
Наука
В Томске создали рекордно яркий лазер видимого диапазона
Российские физики из Института сильноточной электроники СО РАН в Томске добились генерации импульсов лазерного излучения с мощностью в 40 тераватт — это рекорд для источников света видимого диапазона.
Происшествия
У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
Наука
Ученые выращивают «пряжу» из клеток кожи человека
Команда исследователей из Франции вырастила «пряжу» из клеток кожи человека, которую они называют «человеческим текстилем».
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Политика
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках
Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Авто
«Группа ГАЗ» получила ОТТС на новый низкопольный автобус
Производство новой маршрутки уже налаживается, но когда она станет доступна для заказа и сколько будет стоить пока неизвестно.
Политика
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось
Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big
Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Культура