Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18. Часть жильцов подъезда заблокирована.
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Мосжилинспекция ищет причину обрушения в доме на шоссе Энтузиастов

РИА Новости04:30

Опубликовано видео из дома с обрушившимися перекрытиями в Москве

Москва 2403:05

Глава управы сообщил подробности обрушения кровли жилого дома в Москве

РБК02:45

Прокуратура начала проверку из-за обрушения перекрытия в доме в Москве

ТАСС04:28

«По всему дому пошли трещины»: жилец рассказал о давних проблемах обрушившейся пятиэтажки в Москве

Телеканал 360°01:24

МЧС: При обрушении перекрытий в жилом доме в Лефортово никто не пострадал

Агентство Москвавчера в 23:21

Подробности инцидента с обрушением перекрытий в жилом доме в Москве

РЕН ТВвчера в 22:52
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
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Здоровье

Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили

Ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME) повысили прогноз по уровню смертности в США из-за коронавируса.
Lenta.ru 00:03
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек

REGNUM 04:05
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Происшествия

На Сахалине бывшего мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

РИА Новости 02:37
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Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
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Общество

ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный рейс

ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный рейс.
Piter.tv 03:06
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Армия и оружие

В США рассказали об ужасном состоянии истребителей МиГ-29 в Сирии

Плачевное состояние истребителей МиГ-29 свидетельствует о том, что ВВС Сирии неспособны проводить качественное обслуживание и эксплуатацию своей боевой авиации, заявили в издании.
ГЛАС.RU вчера в 08:28
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Общество

В России еще более 10 тысяч человек заболели коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 10028 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.
Росбалт 03:35
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Армия и оружие

Россия и Турция провели в Идлибе десятое совместное патрулирование

REGNUM вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 09:31
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM вчера в 11:01
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Экономика

Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 17:01
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Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
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Общество

Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей

Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 04:31
Политика

Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Компания Facebook произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
Газета.Ru 03:59
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
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Авто

Блогер выяснил, что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям

Блогер youtube-канала «Андрей Макар» выяснил, что обойдется дешевле: приобрести Lada Vesta у дилера или собрать ее по запчастям.
Тарантас Ньюс вчера в 03:02
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
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Общество

«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
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Армия и оружие

День Черноморского флота ВМФ России отмечают 13 мая

История гласит, что весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.
Телепорт вчера в 19:35
Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер вчера в 16:17
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Экономика

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

Российские банки в апреле одобрили лишь 20% заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику.
РИА Новости 04:17
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