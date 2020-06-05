Общество

Москва 24Москва 24Прокуратура начала проверку по факту забастовки в Delivery Club

Прокуратура инициировала проверку по факту жалоб курьеров, работающих в сервисе доставки Delivery Club. Как сообщает РБК, сотрудники недовольны штрафами и указывают на ухудшение условий труда.
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с чего всё началось
В России доставщики еды намерены устроить забастовку из-за штрафов и увольнений, передает Telegram-канал
 «Расстрига» со ссылкой на собственный источник.
9111.ruвчера в 12:23

Подробнее о событии

Московская прокуратура проверит компанию Delivery Club после забастовки ее курьеров

Эхо Москвы14:02

Прокуратура начала проверку после сообщений о забастовке в Delivery Club

РБК09:36

Курьерам надоело молчать. Возмущение обманутых работников Dеlivеrу Сlub вызвало одну из крупнейших забастовок

Телеканал 360°15:50

В Delivery Club опровергли информацию об увольнении курьеров

Москва 2412:18

Delivery Club опроверг информацию об увольнении курьеров за участие в забастовке

Агентство Москва11:50

Delivery Club провел консультации с курьерами по корректировке выплат после отмены штрафов

ТАСС13:04

Delivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров

Lenta.ru05:39
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Газета.Ru 15:37
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НАСА заключило контракт на жилой блок окололунной станции

НАСА заключило контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, сообщило ведомство.
РИА Новости 22:05
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Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Российская газета 18:53
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Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Lenta.ru 06:53
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
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Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
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Кино

Умер советский актер Михаил Кокшенов

Наша Газета (г. Екатеринбург) 06:51
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Здоровье

Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса

Некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают, зачастую их легко спутать.
Lenta.ru 11:50
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Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
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Кино

Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука

Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
REGNUM 07:29
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
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Общество

Минздрав назвал регионы, вызывающие из-за коронавируса тревогу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какие регионы РФ вызывают тревогу в связи с пандемией коронавируса.
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Общество

Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне

По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный.
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Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

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Создан датчик давления, способный взвесить пушинку

Физики представили разработанный ими датчик, способный взвесить пушинку.
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Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
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Определен самый эффективный способ лечения диабета 2 типа без лекарств

В результате было определено, что такая комбинация является очень эффективным способом лечения диабета 2 типа без лекарств.
MedikForum.ru 10:34
Гаджеты

Европейские смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1

По информации портала MyDrivers.com, на смартфоны китайских брендов Huawei и Honor уже начали распространяться новые сборки фирменной оболочки EMUI 10.1, первыми в их числе стали модели Huawei линейки P30.
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Наука

Крысам успешно пересадили человеческую мини-печень

В рамках эксперимента пяти крысам были пересажены выращенные печени.
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Общество

В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»

Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий».
RT на русском 22:25
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Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
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