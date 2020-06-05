Общество
Москва 24Прокуратура начала проверку по факту забастовки в Delivery Club
Прокуратура инициировала проверку по факту жалоб курьеров, работающих в сервисе доставки Delivery Club. Как сообщает РБК, сотрудники недовольны штрафами и указывают на ухудшение условий труда.
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с чего всё началось
В России доставщики еды намерены устроить забастовку из-за штрафов и увольнений, передает Telegram-канал «Расстрига» со ссылкой на собственный источник.9111.ruвчера в 12:23
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Delivery Club опроверг информацию об увольнении курьеров за участие в забастовке
Агентство Москва11:50
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Космос
НАСА заключило контракт на жилой блок окололунной станции
НАСА заключило контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, сообщило ведомство.
РИА Новости 22:05
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Кино
Умер советский актер Михаил Кокшенов
Наша Газета (г. Екатеринбург) 06:51
Здоровье
Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса
Некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают, зачастую их легко спутать.
Lenta.ru 11:50
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
Кино
Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука
Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
REGNUM 07:29
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
Минздрав назвал регионы, вызывающие из-за коронавируса тревогу
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какие регионы РФ вызывают тревогу в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 16:09
Общество
Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне
По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный.
U74.Ru вчера в 05:31
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Наука
Создан датчик давления, способный взвесить пушинку
Физики представили разработанный ими датчик, способный взвесить пушинку.
Anonsens 07:54
Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
Здоровье
Определен самый эффективный способ лечения диабета 2 типа без лекарств
В результате было определено, что такая комбинация является очень эффективным способом лечения диабета 2 типа без лекарств.
MedikForum.ru 10:34
Гаджеты
Европейские смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1
По информации портала MyDrivers.com, на смартфоны китайских брендов Huawei и Honor уже начали распространяться новые сборки фирменной оболочки EMUI 10.1, первыми в их числе стали модели Huawei линейки P30.
Деловое.ТВ вчера в 10:07
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Наука
Крысам успешно пересадили человеческую мини-печень
В рамках эксперимента пяти крысам были пересажены выращенные печени.
Anonsens 02 июня в 19:52
Общество
В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»
Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий».
RT на русском 22:25
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru вчера в 05:30
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54