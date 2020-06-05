с чего всё началось

Прокуратура инициировала проверку по факту жалоб курьеров, работающих в сервисе доставки Delivery Club. Как сообщает РБК, сотрудники недовольны штрафами и указывают на ухудшение условий труда.

Прокуратура начала проверку по факту забастовки в Delivery Club

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 464

Космос НАСА заключило контракт на жилой блок окололунной станции НАСА заключило контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, сообщило ведомство.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,4K

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 35

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 501

Общество Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный. 692

Общество Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев. 10

Здоровье Определен самый эффективный способ лечения диабета 2 типа без лекарств В результате было определено, что такая комбинация является очень эффективным способом лечения диабета 2 типа без лекарств.

Гаджеты Европейские смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 По информации портала MyDrivers.com, на смартфоны китайских брендов Huawei и Honor уже начали распространяться новые сборки фирменной оболочки EMUI 10.1, первыми в их числе стали модели Huawei линейки P30. 4

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,6K

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,6K

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 134