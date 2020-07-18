с чего всё началось

Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные представителя прокуратуры.

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

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