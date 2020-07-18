Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные представителя прокуратуры.
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с чего всё началось
Ранее корреспондент французского издания 20 Minutes писал
, что ущерб от происшествия будет значительным: фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма.
РБК06:21

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Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

РБК06:21

Названа возможная причина пожара в соборе XV века во Франции

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В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

Коммерсантъ04:29

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

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Прокурор не исключает криминальный след пожара в соборе Петра и Павла в Нанте

BFM.ru05:24

Во Франции загорелся готический собор XV века

Интерфакс05:36

Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

ТАСС05:51
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 04:49
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
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Экономика

В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
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Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
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Политика

В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю

В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
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Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
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Общество

Горящий готический собор Нанта находится на грани обрушения

Московский Комсомолец 07:23
Музыка

Совместный альбом выпустят Пол Маккартни и Ринго Старр

Бывшие участники легендарного квартета The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр намерены выпустить совместный мини-альбом.
Соловей.Инфо 04:39
3
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
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Футбол

Тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей

Решением коллегиального совета комитета по этике РФС тренера ХК «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Rostov.ru вчера в 17:38
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Авто

Новый кроссовер Toyota Harrier бьет рекорды продаж в Японии

Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru 02:58
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Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
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Авто

В Китае стартовали продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X

На китайском автомобильном рынке были запущены продажи нового купеобразного кроссовера Volkswagen Tayron X. Длина указанного транспортного средства составляет 4626 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1662 мм.
Goroday.ru 07:39
Происшествия

В Петербурге завели дело на протестующих, перекрывших Невский

RuNews24.ru вчера в 04:51
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Происшествия

В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города

Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
RT на русском 06:25
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
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Футбол

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
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Политика

«Плюнуть и растереть»: Симоньян дерзко напомнила Армении про непризнанный Крым

Армянские власти выгнали из страны российских бизнесменов-армян и продолжают поливать Россию «помоями».
Московский Комсомолец 08:26
Футбол

«Барселоне» предлагают Лорана Блана в качестве нового главного тренера

Представители экс-главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана предлагают его кандидатуру «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, в "Барселоне" обсуждают, кто мог бы заменить Кике Сетьена на посту наставника «Барсы».
Soccer.ru 06:15
Футбол

Футболисты «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения

Газета.Ru 06:47
Кино

Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесена из-за пандемии

Премьера с большим интересом ожидаемого супергеройского сериала канала Disney+ "Сокол и Зимний солдат" (Falcon And The Winter Soldier) предсказуемо не состоится на сервисе в августе.
Российская газета вчера в 07:50
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Технологии

Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»

Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
ИрСити 16 июля в 23:12
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Политика

ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей 06:00
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
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