Коронавирус

ИзвестияИзвестияПрокуратура нашла нарушение в выплатах медикам на Сахалине

Прокуратура Долинска внесла представление об исправлении нарушения и взяла ситуацию на контроль. 21 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что никаких оснований для задержек выплат медикам, работающими с инфицированными коронавирусом пациентами, не осталось.
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На Сахалине прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам за COVID-19

РБКвчера в 21:54

На Сахалине нашли нарушения в выплатах медикам за работу с COVID-19

РИА Новостивчера в 21:07

В Долинске выявлены нарушения при выплатах врачам на 415 тысяч рублей

Сахалин.Инфовчера в 18:38

На Сахалине медикам не выдали допвыплат на сумму более 400 тысяч

RT на русскомвчера в 20:16

На Сахалине недоплатили более 400 тыс. рублей медикам за лечение больных с COVID-19

ТАССвчера в 20:12

Больше 400 тысяч недоплатила долинская ЦРБ сотрудникам за работу с больными COVID-19

АСТВвчера в 19:11

Прокуратура Долинска подтвердила факт недоплаты медикам за работу в условиях COVID-19

РИА Сахалин-Курилывчера в 20:19
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
1,2K
Экономика

Разблокировка счетов муниципалитетов поможет расчитаться с предпринимателями Хакасии

Заместитель главы Хакасии Ирина Войнова рассказала о разблокировке счетов муниципалитетам, что поможет городам и районам рассчитаться по долгам с предпринимателями.
ИА Хакасия 00:34
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 10:38
1,1K
Общество

Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России, в который вошли 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.
Российская газета вчера в 06:28
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Политика

Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
135
Политика

В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
42
Политика

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
Интерфакс вчера в 00:30
Футбол

Стадион «Сан-Сиро» в Милане могут снести

В ближайшем будущем стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане могут снести. Об этом 21 мая сообщает издание La Republica.
ИА Красная Весна вчера в 14:52
Общество

Попова рассказала о мутациях коронавируса

Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
1,1K
Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) вчера в 02:52
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Общество

Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Футбол

РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России

Новый сезон чемпионата России по футболу может начаться 2 или 5 августа.
РБК вчера в 13:02
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
1K
Общество

В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом

Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.
REGNUM 00:35
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому

22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
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Экономика

Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля

Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Политика

Госдеп уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу

США выйдут из Договора по открытому небу в течение полугода. Отсчет этого срока начнется с пятницы 22 мая.
BFM.ru вчера в 15:21
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Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
31
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
2,1K
Кино

Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой

RT на русском вчера в 04:37
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Армия и оружие

Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
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Происшествия

Семья Хашогги простила убийц журналиста

Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM вчера в 21:39
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Гаджеты

Apple выпустила апдейт iOS 12.4.7 для старых iPhone и iPad

Apple неожиданно выпустила обновление iOS 12.4.7, предназначенное для старых моделей iPhone и iPad.
MobiDevices вчера в 04:31
34
Общество

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
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Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
13
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.
РИА Новости 00:44
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