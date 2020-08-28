Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

Генпрокуратура РФ в ходе проверки по поручению президента России Владимира Путина законности отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК) нашла нарушения законодательства о приватизации.В источнике
С чего всё началось
В ходе проверки
 выявлены нарушения законодательства о приватизации и факты злоупотреблений, материалы направлены в Следственный комитет России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.
Башинформвчера в 09:48
Подробнее о событии
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

РБКвчера в 11:24
Уфа1.ру

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Уфа1.рувчера в 10:25
ГТРК Башкортостан

Генпрокуратура продолжает проверку законности отчуждений акций БСК

ГТРК Башкортостанвчера в 01:30
Башинформ

Генпрокуратура направила в Следком материалы проверки по отчуждению акций БСК

Башинформвчера в 09:48
ТАСС

Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 09:43
ProUfu.ru

Генпрокуратура нашла нарушения на БСК и направила материалы для возбуждения уголовного дела

ProUfu.ruвчера в 09:36
РИА Новости

Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании

РИА Новостивчера в 10:12

В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
7

ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАССвчера в 13:40

Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUMвчера в 00:39
130

Лукашенко назвал Путина своим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слова своего российского коллеги Владимира Путина о создании резерва силовиков для Минска, назвал его своим хорошим другом, передает агентство «БелТА».
Rambler News Serviceвчера в 09:17
1,1K