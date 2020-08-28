В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за пост о побоях мужа

Судья Никулинского суда Москвы оштрафовала жертву домашнего насилия Ирину Живову за пост в соцсетях о том, что ее избил муж, сообщила в Facebook активистка Алена Попова.