с чего всё началось

Транспортная прокуратура обнаружила утечку в интернет полной базы экспортно-импортных операций российских компаний на таможенных постах за восемь лет, передает ТАСС, ссылаясь на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

Прокуратура нашла утечку базы экспортно-импортных операций РФ за 8 лет

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