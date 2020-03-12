Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПрокуратура нашла утечку базы экспортно-импортных операций РФ за 8 лет

Транспортная прокуратура обнаружила утечку в интернет полной базы экспортно-импортных операций российских компаний на таможенных постах за восемь лет, передает ТАСС, ссылаясь на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.
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с чего всё началось
Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте
 ведомства.
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