Общество

РИА НовостиРИА НовостиПрокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте
 ведомства.
РИА Новости05:37

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Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

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