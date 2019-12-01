Авто

РБКРБКПрокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года. Это следует из данных, опубликованных на сайте прокуратуры столицы.
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Автоэксперт назвал главные причины угона автомобилей в Москве

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