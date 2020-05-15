Коронавирус
REGNUMПрокуратура не нашла нарушений в содержании пациентов в «Ленэкспо»
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 18:29 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга закончила проверку условий содержания пациентов в переоборудованном под временный госпиталь выставочном комплексе «Ленэкспо». Проверка не выявила никаких нарушений. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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Кого везут в госпиталь в «Ленэкспо» и как врачи реагируют на жалобы пациентов
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