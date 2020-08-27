Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова

В Краснодаре с балкона одного из жилых многоэтажных домов кинули бутылку с зажигательной семью и чуть не попали в прохожую, сообщает портал "Кубань 24".