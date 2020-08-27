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РБК
РБК

Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального

Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено, - говорится в официальном заявлении
 Генпрокуратуры.
Царьград08:40
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Прокуратура не нашла причин для уголовного дела из-за Навального

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Генпрокуратура раскрыла первые результаты проверки ситуации с Навальным

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В ГП сообщили, что по факту госпитализации Навального не найдено признаков преступления

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Доллар ожидают нехорошие последствия

ФРС на форуме в Джексон-хоул изложит своё видение нынешнего долгового тупика 27 и 28 августа в Канзасе, штат Миссури, по инициативе Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 44-й ежегодный симпозиум по экономической политике 2020 года с интригующим названием: "Предстоящее десятилетие: последствия для денежно-кредитной политики".
Еженедельник Звездавчера в 04:00
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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«Капризная дама»: Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву

Андрей Разин заявил в интервью "Собеседнику", что телеведущий Максим Галкин якобы вынужден содержать Аллу Пугачеву, на что у него, по подсчетам продюсера "Ласкового мая", уходит около десяти миллионов рублей в месяц.
РИА Новости21:35
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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