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RT на русском
RT на русском

ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального

В Генпрокуратуре сообщили, что Германия подтвердила намерение взаимодействовать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным. Кроме того, Генпрокуратура выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз по пациенту.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится
 в сообщении ведомства.
Дождь09:53
Подробнее о событии
RT на русском

В Генпрокуратуре рассказали о проверке по инциденту с Навальным

RT на русском10:50
ТАСС

В ГП сообщили, что по факту госпитализации Навального не найдено признаков преступления

ТАСС08:19
РЕН ТВ

Генпрокуратура запросила у Германии данные по ситуации с Навальным

РЕН ТВ07:48
Взгляд.ру

Генпрокуратура запросила у Германии данные о диагнозе Навального

Взгляд.ру08:05
Интерфакс

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Интерфакс08:05
РИА Новости

Прокуратура не нашла повода для уголовного дела из-за Навального

РИА Новости09:53
Коммерсантъ

Генпрокуратура предложила коллегам из Германии вместе разобраться в истории с Алексеем Навальным

Коммерсантъ09:08

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live2405:50
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37
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