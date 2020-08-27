Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
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Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится
в сообщении ведомства.
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