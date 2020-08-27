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РБК
РБК

Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального

Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится
 в сообщении ведомства.
Дождь09:53
Подробнее о событии
RT на русском

В Генпрокуратуре рассказали о проверке по инциденту с Навальным

RT на русском10:50
ТАСС

В ГП сообщили, что по факту госпитализации Навального не найдено признаков преступления

ТАСС08:19
РИА Новости

Прокуратура не нашла повода для уголовного дела из-за Навального

РИА Новости09:53
Взгляд.ру

Генпрокуратура запросила у Германии данные о диагнозе Навального

Взгляд.ру08:05
Интерфакс

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Интерфакс08:05
Коммерсантъ

Генпрокуратура предложила коллегам из Германии вместе разобраться в истории с Алексеем Навальным

Коммерсантъ09:08
РЕН ТВ

Генпрокуратура запросила у Германии данные по ситуации с Навальным

РЕН ТВ07:48

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России
РБК11:29
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
Газета.Ru10:39
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В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37

Томские ученые создали гранулы из битого стекла для нефтедобычи

Ученые института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) и томских университетов (ТГУ и ТУСУР) разработали гранулы из пеностеклокерамики, которые можно использовать в нефтедобыче; в их основе – недорогой бой стекла, который решает еще и экологическую проблему, связанную с вторичной переработкой, сообщила РИА Томск пресс-служба Томского госуниверситета.
РИА Томск22:21