Происшествия

РБКРБКПрокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Голосной, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным арест Голосной, сообщал «Коммерсантъ». Решение об аресте Голосной суд вынес 25 ноября.
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с чего всё началось

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъвчера в 14:09

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В прокуратуре объяснили прекращение дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Газета.Ru15:03

Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

РБК13:57

Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования

RT на русском12:21

Замглавы РАР не успела освоиться в СИЗО

Коммерсантъ11:26

Прокуратура объяснила, почему прекратила дело против сотрудников Росалкогольрегулирования

ТАСС11:18

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

РИА Новости09:31

СК обжалует закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс03:29
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Футбол

Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»

Чемпионат 13:22
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
Спорт

Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.
Телеканал 360° вчера в 14:43
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 05:10
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Происшествия

«Тольяттинский потрошитель» признался в убийстве еще двух девочек

Росбалт 06:11
Космос

В России построят завод для производства спутников

В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
TV BRICS 04:31
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Армия и оружие

Израильские военные зафиксировали два ракетных пуска из сектора Газа

Израильская армия зафиксировала два ракетных пуска с территории сектора Газа, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:05
Армия и оружие

Польша возобновляет эксплуатацию МиГ-29

Генеральное командование Вооруженных сил Польши, на своей официальной странице в «Твиттере» сообщили об отмене запрета эксплуатации истребителей МиГ-29.
ГЛАС.RU вчера в 10:30
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации

Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
RuNews24.ru вчера в 10:43
Кино

Николь Кидман, Марго Робби, Шарлиз Терон снялись для W Magazine и рассказали о фильме «Скандал»

Шарлиз Терон сыграла Мегин Келли, а Марго Робби — Кайлу Поспишл. instagram.com / wmag Актрисы, сыгравшие главные роли в новой ленте, снялись для фотосессии журнала W Magazine и рассказали, почему эта работа для них так важна.
Salt Mag 07:20
Спорт

Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

Известия 24 ноября в 16:45
Происшествия

В Албании произошло землетрясение в районе столицы

Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 23:16
Общество

Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Lenta.ru 11:24
Здоровье

В Тамбовской области продолжает расти число заболевших ОРВИ

За истекшую неделю, с 18 по 24 ноября, число заболевших ОРВИ в Тамбовской области незначительно выросло на 11%.
LifeTambov.ru 06:37
Происшествия

В Сочи из-за самоубийства девушки-следователя возбудили дело

Коммерсантъ 09:38
Кино

Появились первые отзывы критиков на сериал «Ведьмак»

Discover24 вчера в 06:25
Игры

Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире

Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
3DNews 03:09
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало фанатов

На фото король отечественной эстрады Филипп Киркоров запечатлен без волос на голове, усов и бороды.
Московский Комсомолец 05:30
Общество

Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда 08:38
Здоровье

Кто стоит за тестами на алкоголизм для водителей

Изначально, напомним, предполагалось, что сдавать тест на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) при прохождении водительской медкомиссии будут только лица, получившие назначение от врача психиатра-нарколога, однако в конечной редакции правил данное положение исчезло; подозреваемыми в алкоголизме стали абсолютно все.
Quto.ru 08:01
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России 05:13
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
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