Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.

с чего всё началось

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Голосной, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным арест Голосной, сообщал «Коммерсантъ». Решение об аресте Голосной суд вынес 25 ноября.

Экономика В 2020 году ожидают экономический кризис Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.

Происшествия Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.

Спорт Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.

Космос В России построят завод для производства спутников В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Армия и оружие Польша возобновляет эксплуатацию МиГ-29 Генеральное командование Вооруженных сил Польши, на своей официальной странице в «Твиттере» сообщили об отмене запрета эксплуатации истребителей МиГ-29.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Общество Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом» Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.

Игры Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.

Шоу-бизнес Фото лысого Киркорова шокировало фанатов На фото король отечественной эстрады Филипп Киркоров запечатлен без волос на голове, усов и бороды.