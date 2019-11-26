Происшествия
РБКПрокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Голосной, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным арест Голосной, сообщал «Коммерсантъ». Решение об аресте Голосной суд вынес 25 ноября.
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с чего всё началось
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.Коммерсантъвчера в 14:09
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Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Спорт
Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Космос
В России построят завод для производства спутников
В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали два ракетных пуска из сектора Газа
Израильская армия зафиксировала два ракетных пуска с территории сектора Газа, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Польша возобновляет эксплуатацию МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши, на своей официальной странице в «Твиттере» сообщили об отмене запрета эксплуатации истребителей МиГ-29.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Шоу-бизнес
Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации
Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
Кино
Николь Кидман, Марго Робби, Шарлиз Терон снялись для W Magazine и рассказали о фильме «Скандал»
Шарлиз Терон сыграла Мегин Келли, а Марго Робби — Кайлу Поспишл. instagram.com / wmag Актрисы, сыгравшие главные роли в новой ленте, снялись для фотосессии журнала W Magazine и рассказали, почему эта работа для них так важна.
Спорт
Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу
Происшествия
В Албании произошло землетрясение в районе столицы
Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США.
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Здоровье
В Тамбовской области продолжает расти число заболевших ОРВИ
За истекшую неделю, с 18 по 24 ноября, число заболевших ОРВИ в Тамбовской области незначительно выросло на 11%.
Кино
Появились первые отзывы критиков на сериал «Ведьмак»
Игры
Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире
Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало фанатов
На фото король отечественной эстрады Филипп Киркоров запечатлен без волос на голове, усов и бороды.
Общество
Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота
Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Здоровье
Кто стоит за тестами на алкоголизм для водителей
Изначально, напомним, предполагалось, что сдавать тест на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) при прохождении водительской медкомиссии будут только лица, получившие назначение от врача психиатра-нарколога, однако в конечной редакции правил данное положение исчезло; подозреваемыми в алкоголизме стали абсолютно все.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.