Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.

с чего всё началось

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Голосной, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным арест Голосной, сообщал «Коммерсантъ». Решение об аресте Голосной суд вынес 25 ноября.

Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Авто Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck У экспертов возникло множество вопросов по поводу аэродинамических характеристик, при заявленной скорости разгона до первой «сотни» за 2,9 секунды.

Энергетика Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.

Футбол Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Общество Audi сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2025 году Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тысяч рабочих мест в Германии в период до 2025 года в рамках программы оптимизации операций, которая, как ожидают в компании, добавит к ее прибыли порядка 6 млрд евро в следующие 10 лет.

Общество Владивосток официально стал столицей Приморского края Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимы ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.

Экономика В 2020 году ожидают экономический кризис Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.