Происшествия

РБКРБКПрокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Голосной, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным арест Голосной, сообщал «Коммерсантъ». Решение об аресте Голосной суд вынес 25 ноября.
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с чего всё началось

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъвчера в 14:09

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В прокуратуре объяснили прекращение дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Газета.Ru15:03

СК обжалует закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс03:29

Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования

RT на русском12:21

Замглавы РАР не успела освоиться в СИЗО

Коммерсантъ11:26

Прокуратура объяснила, почему прекратила дело против сотрудников Росалкогольрегулирования

ТАСС11:18

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

РИА Новости09:31

Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

РБК13:57
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Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Авто

Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck

У экспертов возникло множество вопросов по поводу аэродинамических характеристик, при заявленной скорости разгона до первой «сотни» за 2,9 секунды.
CarsWeek.ru 12:15
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты 22:21
Энергетика

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
РИА Новости вчера в 12:53
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Московский Комсомолец 15:51
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова

Кто-то подметил, что на фото у Киркорова виден «говорящий» след от кольца на безымянном пальце.
Uznayvse.ru 09:55
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН вчера в 21:19
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Футбол

Наставник «Атлетико» Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 19:50
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Общество

В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя в новогодние праздники

1 и 2 января специальные ограничения вводить не собираются. 3 января предлагается запретить продажу алкогольной продукции.
Мойка78 00:18
Гаджеты

Появились новые изображения доступного Samsung Galaxy S11e

The GEEK 10:03
Здоровье

Описаны последствия приема российских и импортных лекарств

Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми.
Lenta.ru 17:00
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru 22:21
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК вчера в 13:05
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Футбол

Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
РБК 18:16
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд 10:14
Армия и оружие

В Великобритании предрекли стране поражение в войне с Россией

Британские военные аналитики пришли к выводу, что Великобритания неминуемо потерпит сокрушительное поражение в возможном конфликте с Россией.
РЕН ТВ 22:34
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

Audi сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2025 году

Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тысяч рабочих мест в Германии в период до 2025 года в рамках программы оптимизации операций, которая, как ожидают в компании, добавит к ее прибыли порядка 6 млрд евро в следующие 10 лет.
Интерфакс 09:21
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимы ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
ТАСС 19:41
Здоровье

Пермским медикам запретили устраивать митинг в центре города

Ранее стало известно, что «Альянс врачей» проведет 30 ноября в российских городах митинги под общим названием «За достойную медицину».
URA.Ru 02:17
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

На сайте Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для седана Volkswagen Jetta седьмой генерации.
Somanyhorses 03:22
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