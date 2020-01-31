Происшествия

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Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
ТАССвчера в 15:38

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Генпрокуратура подтвердила наличие психотравмы у убивших отца сестер Хачатурян

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Адвокат заявил о требовании прокурора считать действия Хачатурян обороной

РБКвчера в 16:22

Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

РИА Новостивчера в 15:53

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Интерфаксвчера в 15:53

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян

RT на русскомвчера в 15:43

Адвокат: прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Коммерсантъвчера в 15:42

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

ТАССвчера в 15:38
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Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Политика

Названа зарплата Медведева на новой работе

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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

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Газета.Ru вчера в 17:19
Баскетбол

Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
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Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Lenta.ru 01:29
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".
BFM.ru 03:00
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Наука

Ученые обнаружили у африканцев гены неандертальцев

РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
Происшествия

В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество

Руководитель одного из следственных отделов СУСК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:03
Общество

В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах

Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.
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Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

ToDay News Ufa 28 января в 07:16
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В продажу поступят билеты на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона

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В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК вчера в 07:59
Футбол

Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.
RT на русском 03:28
Происшествия

Группа китайских туристов вызвала врачей в московский отель

Telegram-канал Mash сообщает о том, что группа туристов из Китая вызвала медиков в отель, который находится в самом центре Москвы возле Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 16:44
Армия и оружие

В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М

В Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулемётный модуль АУ-220М, который готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».
RT на русском вчера в 06:59
Энергетика

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
Национальная служба новостей вчера в 08:47
Общество

Гидрометцентр назвал регионы, где в феврале ожидается избыток осадков

Превышающее норму количество осадков в феврале ожидается в Центральном Черноземье, в Красноярском и Приморском краях, Забайкалье и на юге Хабаровского края, заявил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Политика

В США прокомментировали транзит российского газа через Украину

США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика

Правительство Чувашии отправлено в отставку

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
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Футбол

Экс-игрок «Спартака» Макгиди перешел в «Чарльтон»

Полузащитник Эйден Макгиди сменил «Сандерленд» на «Чарльтон».
Спорт-Экспресс вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе

Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Вокруг ТВ вчера в 10:56
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
ТАСС вчера в 06:05
Общество

Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»

В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
Городовой вчера в 06:13
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Арам Хачатурян
Советский композитор
Советский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, четырёх Сталинских премий, Государственной премии СССР и Государственной премии Армянской ССР.
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