Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

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Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет изменить обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин, передает ТАСС.

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