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ИзвестияПрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.
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Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.ТАСС15:38
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