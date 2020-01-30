Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

с чего всё началось

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.

Происшествия В Индии злоумышленник захватил 20 детей в заложники В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил и удерживает в заложниках порядка 20 детей, сообщает 30 января газета Hindustan Times.

Технологии Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Культура Умерла актриса из фильма про приключения Шурика Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.

Политика Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.

Общество Раскрыта авария российского Су-27 после перехвата самолета НАТО Летчик Дмитрий Чащин раскрыл «Красной звезде» инцидент с аварией российского Су-27, произошедший после перехвата данным истребителем самолета-разведчика НАТО в небе над Балтийским морем.

Общество Минюст обнародовал проект нового КоАП России «Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Политика Путин призвал создать цифровые платформы для реагирования на проблемы Президент РФ Владимир Путин призвал тиражировать положительные управленческие решения по всей стране, а также проанализировать опыт поощрения лучших муниципалитетов и местных проектных команд.

Общество СК объявил Бориса Минца в международный розыск Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.

Экономика Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД В январе прошлого года погрузка угля наоборот росла на 5,3% из-за расширения спроса и составила 32,9 млн т. На общее снижение погрузки повлияло сокращение перевозок черных металлов на 4,7% (по оценке РБК, объем составил 6,2 млн т), в январе прошлого года был незначительный рост — 0,5%.

Культура Доспехи армии Нильфгаарда поменяют во втором сезоне «Ведьмака» Ранее Хиссрич высказалась о дизайне брони Нильфгаарда в первом сезоне, а позже стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» сменят дизайнера костюмов.

Общество Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.

Политика Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.

Политика Путин поручил усилить ответственность за оскорбление Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.