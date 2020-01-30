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Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
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Советский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, четырёх Сталинских премий, Государственной премии СССР и Государственной премии Армянской ССР.
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