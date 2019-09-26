с чего всё началось

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Наука Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.

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Авто Новый Volkswagen Jetta в России предложат с двумя моторами Компания Volkswagen раскрыла первую официальную информацию о седане Jetta нового поколения, который будет продаваться в России.

Политика В Кремле назвали цель послания Путина странам НАТО о размещении РСМД Послание президента РФ Владимира Путина о размещении ракет средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить дестабилизации и роста напряженности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя осторожную реакцию НАТО на предложение Кремля по введению моратория на развертывание ракет ДРСМД.

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Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

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Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.

Общество Сын Гарри и Меган впервые появился на публике Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.

Политика Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Политика Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром для России Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Европейский союз ненадёжным партнёром для нашей страны.