Общество

Газета.RuГазета.RuПрокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
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 регионального ведомства, данное положение противоречит закону об образовании, а также нарушает право детей на отдых между занятиями.
Национальная служба новостей04:23

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В России опротестовали правило «звонок – сигнал для учителя»

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Ryazpressa.ru23 сентября в 04:05

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Прокуратура оспорила действующее в михайловской школе правило «звонок для учителя»

RZN.info23 сентября в 02:40
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Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

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