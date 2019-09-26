Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Сибири прокуратура отменила школьные правила о «звонке для учителя»

В Маслянинском районе Новосибирской области прокуратура опротестовала локальные нормативные акты школ, противоречащие федеральному законодательству. В частности, как рассказали в областной прокуратуре, речь идет о положении, что лишь учитель определяет время окончания урока.
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Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

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В Новосибирской области прокуратура запретила уроки дольше 45 минут

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Ryazpressa.ru23 сентября в 04:05

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РИА Новостивчера в 23:57

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Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

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Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

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На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
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Как мы считали. Методология рейтинга РБК 500

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Соединенным Штатам удалось доказать партнерам из Евросоюза бесперспективность Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил госсекретарь США Майк Помпео пресс-конференции в Нью-Йорке.
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