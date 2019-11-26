Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПрокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным. Следователи обжалуют решение надзорного органа, в результате которого госпожа Голосная должна быть освобождена, в Генпрокуратуре.
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с чего всё началось

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ14:09

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Прокуратура Москвы закрыла уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной

Эхо Москвы20:03

«Ъ»: прокуратура прекратила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования

ТАСС17:52

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс09:33

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Коммерсантъ14:09

Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

РИА Новости09:35

СМИ узнали об отмене дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования

РБК16:51

В Росалкоголе прошла волна задержаний

Наша версия23 ноября в 10:00
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Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 появился на рендерах

Инсайдер OnLeaks создал видео, где показал будущий Samsung Galaxy S11. В ролике он объединил все известные утечки и слухи.
The GEEK 22 ноября в 23:37
Хоккей

«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России

Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
Нева Спорт 12:05
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости 20:29
Армия и оружие

Турция впервые применила российские С-400

Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Avia.pro 07:50
Политика

Бывший мэр Горловки оказался украинским разведчиком

Напомним, что Матюха стал «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, однако проработал в этой должности всего месяц.
RuNews24.ru вчера в 23:25
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru 22:18
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Наука

Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели

Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
N+1 08:24
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 12:07
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Политика

Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Газета.Ru 20:38
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Культура

В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Областная газета 05:54
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года

Повышение сбора коснется в первую очередь легковых автомобилей, ставки вырастут на 110,7%. Для авто с объемом двигателя меньше 1 л сбор вырастет на 46,1%. А для машин, чем объем двигателя превышает 3,5 л, стоимость вырастет на 145%.
Деловое.ТВ 04:09
Политика

Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах

Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
REGNUM 06:38
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru 19:48
Общество

Первое судно-краболов заложили на «Восточной верфи» во Владивостоке

ТАСС 22:28
Экономика

Часть россиян не будут получать пенсию

Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.
URA.Ru 10:30
Общество

Новолуние 26 ноября: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние 26 ноября 2019 года произойдет с 29 на 30 лунный день, когда ночное светило будет находиться в знаке Стрелец.
Альметьевск РТВ 05:39
Космос

У берегов Флориды заметили три загадочных НЛО

Авторы YouTube-канала Florida Maquis с помощью сервиса Google Earth заметили у берегов Флориды три загадочных НЛО.
Актуальные Новости 03:36
Общество

Хабаровский край создаст залоговый фонд для помощи заводу «Амурсталь»

Власти Хабаровского края создадут залоговый фонд для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, которому банки приостановили финансирование после проведенных там обысков.
ТАСС 22:10
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Вести.Ru 22:41
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ 08:59
Происшествия

Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Вести.Ru 13:19
Армия и оружие

Минобороны РФ обвинило «Белые каски» в подготовке провокаций в Сирии

Неправительственная организация Сирии «Белые каски» вместе с боевиками бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) планируют провокации с применением химоружия в идлибской зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Коммерсантъ 22:54
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета 22:40
Экономика

Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Газета.Ru 03:20
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