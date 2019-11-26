Происшествия
КоммерсантъПрокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным. Следователи обжалуют решение надзорного органа, в результате которого госпожа Голосная должна быть освобождена, в Генпрокуратуре.
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с чего всё началось
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.Коммерсантъвчера в 14:09
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Прокуратура отменила дело о коррупции против замглавы Росалкогольрегулирования
Газета.Ruвчера в 23:04
«Коммерсантъ» узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования
Ведомостивчера в 19:47
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