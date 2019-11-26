Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПрокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным. Следователи обжалуют решение надзорного органа, в результате которого госпожа Голосная должна быть освобождена, в Генпрокуратуре.
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с чего всё началось

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъвчера в 14:09

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Прокуратура отменила дело о коррупции против замглавы Росалкогольрегулирования

Газета.Ruвчера в 23:04

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфаксвчера в 09:33

«Ъ»: прокуратура прекратила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования

ТАССвчера в 17:52

СМИ узнали об отмене дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования

РБКвчера в 16:51

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Коммерсантъвчера в 14:09

Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

РИА Новостивчера в 09:35

«Коммерсантъ» узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Ведомостивчера в 19:47
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Общество

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Газета.Ru вчера в 05:51
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Политика

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Армия и оружие

Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США

REGNUM вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

Евразия Daily вчера в 05:35
Общество

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Вести ФМ вчера в 12:14
Экономика

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Здоровье

Немецкий врач: эти 5 продуктов можно считать лекарством

«В мёде есть дезинфицирующий метилглиоксаль (MGO), который исцеляет наш организм», - объясняет Рубин.
MedikForum.ru вчера в 02:45
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Футбол

«Арсенал» рассматривает трех кандидатов на замену Эмери

Sport24.ru 24 ноября в 14:14
Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Общество

Власти Лондона отказались продлить лицензию Uber

Ранее TFL отзывал лицензию Uber в 2017 году. Сервис вызвал опасения по поводу безопасности пассажиров.
News.ru вчера в 06:51
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Спорт

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду дисквалифицирован на 1,5 года

На 18 месяцев дисквалифицирован олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров.
REGNUM 00:30
Политика

Совфед одобрил закон о СМИ-иноагентах

Совфед одобрил закон, который позволяет признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа.
ФедералПресс вчера в 08:15
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета вчера в 01:41
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости вчера в 12:17
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Политика

Папа Римский направил приветствие Путину

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС вчера в 23:01
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены.
РБК 00:37
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Футбол

«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
Известия вчера в 16:01
Общество

Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году

В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Московский Комсомолец вчера в 11:02
Технологии

Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей

На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Русская Планета вчера в 22:47
Как работают Яндекс.Новости?
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